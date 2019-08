Spruch des Tages Thomas Gottschalk auf der Überholspur

Thomas Gottschalk (69) ist nach vielen Jahrzehnten in der Medienbranche auch heute noch einer der größten Entertainer Deutschlands. In der "Bild" beschreibt er nun Stationen seines Lebens. Irgendwann habe er "die Kriechspur" verlassen - das allerdings nicht, weil er sich "für was Besseres hielt, sondern weil es mir dort einfach zu langsam voranging." In der Schule und auf der Universität sei dies noch nicht der Fall gewesen, "sobald ich aber meinen Platz hinter dem Mikrofon beziehungsweise vor der Kamera gefunden hatte, wusste ich, wo ich im Leben hingehörte." Rückblickend müsse er sich da sogar "fast eine gewisse Arroganz eingestehen".