Spruch des Tages Sylvester Stallone kritisch über "Rambo"

Sylvester Stallone (73, "Rocky") schlüpft in "Rambo: Last Blood" zum fünften Mal in die Rolle des einsamen, brutalen Kämpfers. Seiner Darbietung im ersten Teil steht er heute allerdings kritisch gegenüber, verriet der 73-Jährige gegenüber der "Bild am Sonntag". Doch viele Fans der Film-Reihe sehen das genau umgekehrt und finden "Rambo - First Blood" am besten. Stallone hat hingegen einen anderen Favoriten: "Rambo 5" ist "der wichtigste Rambo-Film, den ich je gedreht habe". Schließlich hat er persönliche Erfahrungen einfließen lassen: "Meine Liebe zu meiner Nichte im Film spiegelt meine Liebe zu meiner eigenen Tochter wider", erklärte er weiter.