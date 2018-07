Spruch des Tages Sex-Tipp von Birgit Schrowange

Ganze elf Jahre war Birgit Schrowange (60) nach der Trennung von Langzeitpartner Markus Lanz (49) alleine. Einen Mann an ihrer Seite gab es nicht. Doch seit nunmehr einem Jahr ist die TV-Moderatorin wieder glücklich vergeben, an den Schweizer Unternehmer Frank Spothelfer. Ob sie sich Gedanken über die erste gemeinsame Liebesnacht gemacht hatte? Natürlich, gestand sie jetzt gegenüber "Bild am Sonntag": "Ist das wie Fahrradfahren? Verlernt man das?" Doch schnell habe die 60-Jährige festgestellt, dass das alles nichts bringt. Man müsse sich einfach nur ein wenig locker machen.