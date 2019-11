Spruch des Tages Olivia Colman: Peinlicher Moment

Die Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (45, "The Favourite - Intrigen und Irrsinn") erlebte einen etwas unangenehmen Moment mit Prinz William (37). In der "Graham Norton Show" erzählte die 45-Jährige, wie ihr Treffen mit dem britischen Royal ablief. "Er fragte mich, was ich im Moment mache, ehe er schnell hinzufügte: 'Eigentlich weiß ich, was Sie tun'", erinnerte sich Colman an seine Anspielung auf ihre Rolle als Queen Elizabeth II. (93) in "The Crown". Anschauen würde er die Netflix-Serie jedoch nicht, wie er bestimmt verneinte. "Aber er war sehr charmant und nett", fügte Colman hinzu. Staffel drei ist ab dem 17. November verfügbar.