Spruch des Tages Michael Michalsky zur "GNTM"-Jury

Jetzt sind sie also nur noch zu zweit, denn der langjährige Juror Thomas Hayo (49) wird bekanntermaßen in der kommenden Staffel der TV-Castingshow "Germany's next Topmodel" nicht mehr dabei sein. Doch wer könnte nun seinen Platz einnehmen? "GNTM"-Juror Michael Michalsky (51) wünscht sich offenbar eine virtuelle Persönlichkeit, wie er dem Magazin "Gala" sagte. Etwas ernster gemeint, schob er allerdings nach, dass es ruhig jemand sein könne, "mit dem es auch mal zu kleinen Zickereien kommen kann". Wie Chef-Jurorin Heidi Klum (45) dazu steht, ist noch nicht bekannt.