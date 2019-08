Spruch des Tages Jochen Schropp ist Fan von Sonja Zietlow

Jochen Schropp (40), Moderator von "Promi Big Brother", hat sich den Twitter-Meinungen über seine Moderatoren-Fähigkeiten gestellt. Als es um einen Vergleich zwischen den Moderatoren-Duos von PBB und dem Dschungelcamp ging, outete sich Schropp in der "Bild"-Zeitung als großer Fan der Moderatorin Sonja Zietlow (51). Stellte dann aber doch noch klar, dass man die Duos im Live-Betrieb nicht miteinander vergleichen könne. Wer sich selbst von den Qualitäten Schropps überzeugen möchte: Am heutigen Freitagabend findet in Sat.1 ab 20:15 das große Finale von "Promi Big Brother" statt.