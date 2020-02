"In diesem Jahr konnten sich der Hausherr und die Löwenbräu Brauerei auf keinen gemeinsamen Nenner in Hinsicht auf die Konditionen einigen. Die jeweiligen Interessen liegen nicht mehr weit auseinander, und wir sind sicher, dass wir den Starkbieranstich in 2021 wie in den Jahren zuvor zusammen durchführen werden", schreibt Ludwig Reinbold in Absprache mit Löwenbräu-Chef Bernhard Klier.