Stalker von Magdalena Neuner war auf Balkon

Neuner schockt auch mit einem Stalker-Geständnis: "Es gab eine Situation, in der einer auf meinem Balkon stand in der Nacht. Ich war alleine zu Hause. Das war schon sehr unangenehm. Mit Polizeieinsatz und so. Das vergisst man auch nicht so schnell." Und weiter: "So was entsteht aus einer Sympathie und aus einer Liebe, aber es ist eine übertriebene. Meistens steckt eine psychische Störung dahinter."