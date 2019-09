Mats Hummels ist oft in München

Die Bundesliga hat gerade Länderspielpause, Mats gehört nicht mehr der DFB-Elf an, somit besucht der 29-Jährige seine Frau und Söhnchen Ludwig in Bayern. "Er hat relativ viel Zeit und ist in München. Wir haben unsere Freunde und ein tolles Zuhause, dann genießen wir unsere Zeit da. Aber natürlich ist unser zweiter Wohnort Dortmund."