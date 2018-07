Irschenberg - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und seine Stellvertreterin, die oberbayerische CSU-Chefin Ilse Aigner, haben beim Bezirksparteitag in Irschenberg die Geschlossenheit der CSU beschworen. Die Partei müsse vor der Landtagswahl im Herbst zeigen, dass sie "Anker und Zentrum" zugleich sei, sagte der Franke Söder vor rund 350 Delegierten am Samstag. "Ein starke CSU in Bayern war noch nie so notwendig wie jetzt."