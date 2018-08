"Die Performance der Mannschaft gegen Lotte bestätigt uns, dass wir in der Transferperiode die richtigen Entscheidungen getroffen und das Löwen-Team auf den Schlüsselpositionen verstärkt haben", erklärte Stimoniaris am Montagvormittag in einer Stellungnahme: "Dafür noch einmal herzlichen Dank an Hasan Ismaik, dass er den Verein wiederholt nicht im Stich gelassen hat. Diese Verstärkungen wären ohne seine Unterstützung nicht möglich gewesen."