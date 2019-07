Sportlich-casual beim Tennisturnier Pippa Middleton: Pastellrosa Auftritt in Wimbledon

Pippa Middleton (35) hat an Tag sieben in Wimbledon ihr Stilbewusstsein unter Beweis gestellt. Die Schwester von Herzogin Kate (37) besuchte das legendäre Tennisturnier in einem sportlich-elegantem Outfit: Das hochgeschlossene Kleid in einem zarten Pastellrosa harmonierte mit ihrem Teint, während der geradlinige Schnitt ihre schlanke Figur zur Geltung brachte. Für einen Eyecatcher-Moment sorgte eine am Ausschnitt des Kleides angebrachte goldene Kette.