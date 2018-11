Fredy Kaindl: "Der Laden ist explodiert!"

Die Freude am Sport, vor allem am Tauchen und Skifahren, habe die Arbeit einfacher gemacht. Dass er den Laden bekommen hat, bezeichnet Fredy Kaindl als "Glücksfall". Gearbeitet haben er und Brigitte Kaindl in den 1970er Jahren in Schwabing, im Tauchsportgeschäft Bentele. Der heute 70-Jährige wollte das Geschäft damals übernehmen, doch die Konditionen passten ihm nicht. Also fasste er 1979 den Entschluss, sich selbstständig zu machen.