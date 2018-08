Dieser Umstand ruft nun die Linke im Rathaus auf den Plan. Per Stadtratsantrag fordert die Fraktion, die Pläne für die Fauststraße 90 fallen zu lassen. Statt 80 Wohnungen zu bauen, sollen die Sportanlagen ertüchtigt und den örtlichen Sportvereinen zur Verfügung gestellt werden. Die vorgesehene Baufläche liege eingebettet in den Truderinger Wald, argumentiert Linken-Stadträtin Brigitte Wolf. Mit den geplanten drei- bis viergeschossigen Wohnhäusern würde man sich ohne Not eine bedeutende Frischluftschneise einfach so verbauen, sagt sie.