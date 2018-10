"Das Wort Krise nehme ich überhaupt nicht in den Mund", sagt Gorenzel, der erkennt: "Das Wichtigste sind natürlich Ergebnisse. Über die Leistungen brauchen wir ja gar nicht zu diskutieren. Natürlich ist es Fakt, dass wir uns zu wenig belohnt haben." Das sei aber "normal für eine Mannschaft, die als Aufsteiger in die Liga gegangen ist – und nicht als Aufstiegsfavorit". An diesen Maßstäben gemessen sei es "okay", wo Sechzig jetzt stehe.