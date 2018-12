Transferverbot für Löwen? Gorenzel hat "keine Ahnung"

Zudem sprach der Sportchef über ein mögliches Transferverbot der Sechzger in der anstehenden Winter-Transferperiode, das der DFB laut "Bild" verhängt hat. Gorenzel: "Ich habe keine Ahnung. Es waren so viele Spekulationen in den letzten Tagen in den Medien, die kommentiere ich nicht. Spekulationen sind für mich kontraproduktiv. Die einzige Aussage, die von mir kommt: Wir brauchen möglichst zeitnah ein Sportbudget."