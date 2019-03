Es brodelt also heftig auf den Rängen im Grünwalder Stadion. Jetzt hat sich TSV 1860-Geschäftsführer Günther Gorenzel zu den Fan-Protesten und den tätlichen Auseinandersetzungen geäußerst: "Die Mannschaft hat in sieben Spielen fünf Mal gewonnen. Sie hat es sich sicherlich verdient, im Fokus zu stehen - und auch der Trainerstab, der in den vergangenen Monaten einen super Job gemacht hat. Mein eindringlicher Appell an alle Fans: Stellt das Verbindende, das Gemeinsame und den Support der Mannschaft in den Mittelpunkt! Alle Dinge, bei denen gegen Gesetze, Vorschriften oder Auflagen verstoßen wird, kann ich nur auf das Schärfste kritisieren und verurteilen. Fußball ist kein rechtsfreier Raum."