Spitzenkandidat für Brüssel Manfred Weber muss die CSU und Europa retten

Manfred Weber: Der Hoffnungsträger der CSU

Weber ist das, was die gebeutelte Partei jetzt braucht: ein Hoffnungsträger. Der, der ihn am Samstag in einer Delegiertenversammlung in München über den grünen Klee genau mit diesen Worten lobte, ist nämlich ein Auslaufmodell: Seehofer will am 19. Januar als Vorsitzender zurücktreten. An diesem Tag soll auf einen Parteitag ein Nachfolger gewählt werden, der nach Lage der Dinge Markus Söder heißen wird. Weber hatte auf eine Kandidatur verzichtet und sich damit noch einmal beliebter gemacht, als er in der Partei schon ist.