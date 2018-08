"Oder wir machen es wie Bayern"

Der FSV-Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann sagt zu Beginn: "Ganz offen: Wir müssen mehr Zuschauer in die Stadien zurückholen. Wir brauchen Ideen!" Hofmann fragt in einem Konferenzraum im Stadion in die Runde: "Welling? Lehmann?" Michael Welling, Direktor Marketing, antwortet darauf: "Wir verteilen Klatschpappen." Es ist eine Anlehnung an einen Werbespot eines Kreditinstituts und soll einen eigentlich unsinnigen Vorschlag darstellen.