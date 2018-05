Spielte bereits in Russland Fußball Kevin Kuranyi verstärkt das ARD-WM-Team in Russland

Der ehemalige deutsche Fußballprofi Kevin Kuranyi (36) verstärkt bei der Fußball-Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 das WM-Team der ARD in Russland. Seinen ersten Einsatz wird er gleich beim Eröffnungsspiel am 14. Juni an der Seite von ARD-Stadionmoderatorin Julia Scharf (37) im Moskauer Luschniki-Stadion haben. Ich hoffe, ich kann das Team mit meinen Russlanderfahrungen und meinem guten Draht zu vielen Teams und Spielern gut unterstützen", so Kuranyi über seinen erneuten Einsatz für die ARD.