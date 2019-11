Die Spieltage 18 - 21 der Bundesliga in der Übersicht

Hertha BSC - FC Bayern, So. 19.01., 15.30 Uhr

FC Bayern - FC Schalke 04, Sa. 25.01., 18.30 Uhr

Mainz 05 - FC Bayern, Sa. 01.02., 15.30 Uhr

FC Bayern - RB Leipzig, So. 09.02., 18 Uhr

Diesen Samstag steht für den FC Bayern aber erst mal das wichtige Heimspiel gegen Borussia Dortmund an. Der BVB kommt mit gestärkter Brust nach München und will gegen die Bayern die Führung in der Tabelle weiter ausbauen. Hansi Flick und seine Mannschaft dürften etwas dagegen haben.