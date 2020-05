Unter der Woche müssen die Löwen jeweils an einem Dienstagabend auswärts ran. Am 09. Juni (19 Uhr) ist die Köllner-Elf zu Gast beim KFC Uerdingen, eine Woche reisen die Löwen nach Köln (16. Juni, 20.30 Uhr). Das Heimspiel gegen den Halleschen FC findet an einem Sonntagnachmittag statt (21. Juni, 14 Uhr).