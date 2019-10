München - Der Abstellungs-Zoff um Lucas Hernández geht in die nächste Runde. Laut dem französischen Nationaltrainer stehe einem Einsatz des Bayern-Stars im EM-Qualifiaktionsspiel gegen Island (11. Oktober) nichts im Wege: "Er ist ausreichend frei von dem, was er hatte. Er fühlt sich gut und steht für die Startelf des Spiels zur Verfügung", sagte Didier Deschamps auf der Pressekonferenz am Donnerstag.