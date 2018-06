Ab 1. Juli ist der Arbeitsplatz des Mittelfeldstrategen an der Säbener Straße in München. Doch davor könnte er ein Desaster des Weltmeisters bei der WM 2018 verhindern. Denn: Für Löw ist er ein Schlüssel, um das erwartete Bollwerk der Schweden am Samstag (20 Uhr, im AZ-Liveticker) zu überwinden.