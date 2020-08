"Alessio hat zu wild getobt, hat sich den Kopf gestoßen am Fenster und dann hat es erstmal richtig doll geblutet. Ich hab den Schreck meines Lebens bekommen", berichtet Sarah Lombardi in ihrer Story. In Sorge um ihren Sohn rief die Sängerin einen Krankenwagen. "Ich war mir nicht sicher ob das nicht doch irgendwie geklebt werden muss."