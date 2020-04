Nicht umsonst hatte Flick selbstbewusst betont: "Drei Titel waren möglich". Aber was heißt da waren? Sie sind es immer noch. Nachdem die DFL am Dienstag einen Plan vorgelegt hat, wie die Saison in der Bundesliga noch zu Ende gespielt werden könnte, zog am Mittwoch nun auch die Uefa nach. Die Termine für alle UEFA-Klubwettbewerbe 2020/21 werden zunächst "bis auf Weiteres verschoben", heißt es in einem Statement der Uefa.