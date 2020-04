Agassis Stern ging in Wimbledon 1992 endgültig auf

Tatsächlich klappte es mit dem ersten Grand Slam-Titel erst 1992 – ausgerechnet in Wimbledon, das Agassi jahrelang boykottiert hatte. Der rebellische Paradiesvogel beschwerte sich vor allem über die seiner Meinung nach willkürlichen Vorschriften an der Church Road. Vor allem die, dass er in Weiß zu spielen habe: "Was geht es diese Leute an, was für Klamotten ich trage?"