Der Vorverkauf der Einzeltickets für die Partie gegen Preußen Münster (19. Juli, 19 Uhr) startet diesen Mittwoch (10. Juli). Ab 9 Uhr gehen die Tickets in den freien Verkauf. Pro Käufer können maximal vier Karten für das Saison-Eröffnungsspiel erworben werden. Erhälltich sind die Karten im Online-Ticketshop des TSV 1860, telefonisch unter der Service-Hotline der Löwen sowie im Kartenvorverkauf am Trainingsgelände an der Grünwalder Straße.