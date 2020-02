München – Als Zeugwart muss man an einem Bundesligaspieltag an viele Dinge denken - und manchmal rutscht halt etwas durch. Wenn bei der Auswärtsfahrt aber die richtige Spielkleidung daheim vergessen wird, wird's knifflig. So geschehen im Oktober 2001, als dem damaligen Verantwortlichen des FC Bayern erst in Köln auffiel, dass die Auswärtstrikots noch an der Säbener Straße lagen.