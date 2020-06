Umbau der Tengstraße: Erster Bau-Abschnitt ist fertig

70 Fahrradstraßen gibt es in der Stadt. Ziel der Stadtverwaltung ist: mehr Platz und Sicherheit für Radfahrer. Dafür fällt in der Tempo-30-Zone, wie stadtweit üblich, der Radweg weg. Die Radler fahren in der Fahrradstraßen-Zone im, wie es im verwaltungsdeutsch heißt, "Mischverkehr" auf der Fahrbahn, genießen aber einen klaren Vorrang vor den Autos. Zwei Radler dürfen offiziell nebeneinander in die Pedale treten. Motorisierte Vehikel dürfen sie nur mit einem seitlichen Abstand von 1,5 Metern überholen. Zunächst bleibt aber zwischen Hohenzollern- und Elisabethstraße der Radweg auf der Ostseite erhalten.