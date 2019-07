Bereits im vergangenen Jahr habe es große Probleme bei solchen Sperrungen der Stammstrecke gegeben. "Aber nun trifft es alle Wochenenden im August! Hierzu muss man wissen, dass gerade für Handel und Gastronomie der Samstag mit weitem Abstand der wichtigste Tag in der Woche ist!", heißt es in einer Mitteilung der branchenübergreifenden Vereinigung der Unternehmen in der Münchner Innenstadt.