München - Happy End für das "Theater und so fort". Gut, Geld fehlt noch, aber das Privattheater hat eine Bleibe gefunden. Heiko Dietz (51) zieht mit seinem kleinen Theater in die Hinterbärenbadstraße, Ecke Zillertalstraße nach Sendling-Westpark in den Flachbau, in dem viele Jahre lang ein Schlecker-Drogeriemarkt war.