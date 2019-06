Gehörte er in der Regionalliga noch zu den Leistungsträgern der Löwen, spielte er in der vergangenen Drittliga-Saison kaum noch eine Rolle unter Trainer Daniel Bierofka. Nach AZ-Informationen möchte der Verteidiger eigentlich in Giesing bleiben, die Löwen bleiben seine Option Nummer eins. Problem: Der Vertrag des 27-Jährigen, der in wenigen Tagen ausläuft, wird aller Voraussicht nach nicht verlängert. Berzels Abschied aus Giesing naht.