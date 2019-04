Zuschauer zeigen sich spendabel

Laut einer Pressemitteilung des Amtsgerichts reagierte der Richter auf die neuerliche Beichte, indem er den Kopf auf die Bank sinken ließ. "Er hielt dem Angeklagten dann vor, dass eine Fahrt ohne Fahrschein zur Verhandlung wegen Schwarzfahrens so sei, als ob man seinen Kopf in das geöffnete Maul eines Krokodils lege", so das Gericht. Trotzdem zeigte er Mitleid mit dem gebeutelten Schwarzfahrer, das Verfahren wurde eingestellt. Auch weil der Angeklagte bereits wegen anderer schwerwiegenderer Straftaten zu einer mehrmonaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden war.