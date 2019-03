München - In München gibt es nichts, was es nicht gibt – schon gar nicht auf dem Miet-Markt. Wer gerade eine saftige Mieterhöhung von 15 Prozent bekommen hat und sich dachte, schlimmer kann es nicht kommen, der sollte diese Geschichte lesen. Denn in der Stadt des Miet-Wahnsinns kann es eben immer noch schlimmer kommen.