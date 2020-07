Lebensversicherungen haben – unabhängig von Corona – wegen der niedrigen Zinsen das Problem, dass sie tendenziell eine immer schlechtere Rendite abwerfen. Garantieversprechungen an die Kunden dürften noch geringer ausfallen. Zum Schutz des Partners oder der Kinder sind Lebensversicherungen sinnvoll, aber kaum als Anlage fürs Alter. Hier könnte es eine Überlegung wert sein, den Vertrag zwar nicht zu kündigen, aber zumindest beitragsfrei zu stellen. Riester-Fondssparpläne setzen hingegen auf Aktien. Sie sichern zu, das eingezahlte Kapital wieder auszuschütten. Dieser Risiko-Airbag "nach unten" schmälert allerdings auch die Ertragschancen "nach oben".

Und Gold?

Das ist ein Gewinner der Krise. Der Goldpreis ist heuer so stark und so hoch gestiegen wie seit Jahren nicht mehr. Oft überschätzen Anleger aber seine Rolle. Zwar hat das Gold über die Jahrtausende immer einen gewissen Wert behalten, trotzdem ist dieser kurzfristig kaum vorauszusagen. Es sollte nur als kleine Beimischung in der Vermögensplanung auftauchen. Fazit: Ein guter Mix ist wichtig Ob die umfangreichen Stützungsmaßnahmen von Regierungen und Notenbanken zu einer höheren Geldentwertung, also einer Inflation führen, ist unter Experten umstritten. Sparer sollten daher einen möglichst ausgewogenen Mix aus Bankguthaben und Aktienfonds anstreben, um auf unterschiedliche Entwicklungen vorbereitet zu sein.

