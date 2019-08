Rund 900 CNG-Stationen gibt es in Deutschland, vor dem Kauf eines Gasautos sollte man also dringend die Versorgungslage in der Umgebung unter die Lupe nehmen, am besten per App auf dem Smartphone. Im Test hatten wir keine Probleme, rechtzeitig Nachschub zu fassen. Das liegt aber auch daran, dass der Arona TGI zu den Kostverächtern gehört. Er ist tatsächlich mit dem Normverbrauch von 3,8 Kilo zu bewegen, im Schnitt kamen wir auf exakt ein Kilo mehr. Macht nach Adam Riese eine Gas-Reichweite von knapp 300 Kilometern. Und das, ohne sich am Gaspedal (!) zurückzuhalten.