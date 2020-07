München - Álvaro Odriozola wurde in der Winterpause als Soforthilfe auf der Rechtsverteidigerposition verpflichtet, in der Rückrunde absolvierte er allerdings (bisher) nur vier Spiele für den Rekordmeister. In der Bundesliga und im DFB-Pokal stand die Leihgabe von Real Madrid insgesamt lediglich 160 Minuten auf dem Platz.