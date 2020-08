München - Álvaro Odriozola wurde in der Winterpause als Soforthilfe auf der Rechtsverteidigerposition verpflichtet, in der Rückrunde absolvierte er allerdings nur fünf Spiele für den Rekordmeister. In der Bundesliga und im DFB-Pokal stand die Leihgabe von Real Madrid insgesamt lediglich 160 Minuten auf dem Platz. Seinen einzigen Einsatz in der Champions League für den FC Bayern erlebte er im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea. Der Spanier wurde beim 4:1-Erfolg in der 71. Minute eingewechselt.