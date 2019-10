Aufs ganze Jahr gesehen, sind durchschnittlich drei Mal am Tag irgendwo in der Stadt oder im Landkreis Einbrecher zugange. "Im Herbst und Winter steigen die Zahlen", warnte Holger Schmidt, Chef der Bekämpfung Einbruchskriminalität, am Freitag. Im vergangenen Jahr wurden 1.369 Einbrüche und Einbruchsversuche gezählt. In diesem Jahr gab es bereits etwa 730. Doch durch Aufmerksamkeit und technische Aufrüstung kann man es den Tätern schwer machen.