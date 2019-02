Um Fußgänger zu warnen, wird per Lautsprecher bei niedrigen Geschwindigkeiten ein künstliches Fahrgeräusch übertragen. Der von BMW extra komponierte Sound hört sich ziemlich "spacig" an, ungefähr so wie eine rauschende Gastherme kombiniert mit einer herannahenden Straßenbahn.

Auf einer Bedieneinheit links neben dem Gangwahl-Hebel findet sich der bei BMW übliche Fahrerlebnisschalter. Hier bietet er die Modi "Sport" für dynamisches Fahren und "Adaptive" für eine an Fahrstil und Fahrsituation orientierte Abstimmung. Zudem können die Fahrmodi "Hybrid", "Electric" und "Battery Control" abgerufen werden.

Durch zweifachen Druck auf die Hybrid-Taste wird der "Eco-Pro"-Modus aktiviert, der ein besonders verbrauchsreduziertes Fahren unterstützt. Dazu trägt unter anderem eine Segelfunktion in Schubphasen bei, während der Wagen sonst schon durch das Gaswegnehmen abbremst, ähnlich wie man es von reinen Elektroautos kennt. Der "Electric"-Modus ist für rein elektrisches Fahren vorgesehen, wobei bis zu 140 km/h schnell gefahren werden kann.

Verschiedene Fahrmodi

Ist die Einstellung "Sport" gewählt, wird der Elektromotor dagegen nicht allein, sondern ausschließlich zur Unterstützung des Verbrennungsantriebs - sozusagen als Booster - genutzt. Die Einstellung "Battery Control" dient letztlich dazu, den Ladezustand der Batterie auf einem festgelegten Niveau zu halten. So kann beispielsweise während einer Autobahnfahrt der Stromvorrat geschont oder sogar erhöht werden, um diesen anschließend für lokal emissionsfreies Fahren in der Stadt zu nutzen.

Dabei ist der Hybrid sportlich und zugleich komfortabel unterwegs. Das Auto liegt in der Hand, als wäre es eine Nummer kleiner. Außengeräusche werden durch dicke Scheiben weggefiltert, die Geräuschübertragung vom Fahrwerk wurde noch einmal minimiert. Der Fahrkomfort ist dank der Luftfederung vorn und hinten hervorragend.

Ab Sommer 2019 stehen für den 7er-Plug-in-Hybrid digitale Dienste zur Verfügung, die das Aufladen komfortabler machen sollen. Beim Auswählen einer öffentlichen Ladestation bekommt der Fahrer vom Navigationssystem dann Empfehlungen zu Hotels, Restaurants, Cafés sowie Sehenswürdigkeiten oder Kultureinrichtungen in der Nähe. Außerdem ermöglicht BMW den Kunden des Ladenetzes ChargeNow, vom Fahrzeug aus eine Ladestation zu reservieren.

7er-Plug-in-Hybrid: Drei Varianten ab 101.000 Euro

Der neue 7er-Plug-in-Hybrid wird in drei Varianten angeboten: als BMW 745e, als Langversion BMW 745Le und als Allradvariante 745Le xDrive. Die Preise starten bei 101.000 Euro.

Fazit: BMW hat mit den neuen 745e-Plug-in-Hybrid-Modellen ein interessantes Angebot im Segment der Luxuslimousinen. In der Praxis werden sich Verbräuche realisieren lassen, die auf dem Niveau der Dieselmodelle liegen werden, also um die acht Liter pro 100 Kilometer. Die Geräuscharmut im Innenraum, der hohe Fahrkomfort trotz sportlicher Ambitionen und die luxuriöse Ausstattung können überzeugen.

Technische Daten BMW 745e:

Viertürige, fünfsitzige Limousine, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Millimeter: 5.120/1.902/1.467/3.070, Leergewicht: 1.995 kg, max. Zuladung: 660 kg, Kofferraumvolumen: 420 l, Tankinhalt: 46 l, Preis: ab 101.000 Euro.

Ottomotor: Reihensechszylinder-Turbomotor, Hubraum: 2.998 ccm, Leistung: 210 kW/286 PS bei 5.000-6.000 U/min, max. Drehmoment: 450 Nm bei 1.550 bis 3.500 U/min, Elektromotor: Synchron-Elektromotor, Leistung: 83 kW/113 PS bei 3.170 U/min, max. Drehmoment: 265 Nm bei 0 bis 2.700 U/min, Hochvoltspeicher: Lithium-Ionen, 355 V, 12,0 kW, Systemleistung: bis zu 290 kW/394 PS, maximales Systemdrehmoment: bis zu 600 Nm, 0 bis 100 km/h: 5,2 s, Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h, Normverbrauch: 2,3 bis 2,1 l pro 100 km, kombinierter Stromverbrauch: 15,6 bis 15,1 kWh/100 Kilometer, CO2-Ausstoß: 52 bis 48 g/km, Abgasnorm: Euro 6d-Temp, Steptronic-Achtgang-Automatikgetriebe, Hinterrrad- oder Allradantrieb.