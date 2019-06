Der Nationalpark Berchtesgaden kämpft mit den Folgen eines solchen Internethypes. Seit in den Netzwerken Bilder von einem Wasserfall am Königssee kursieren, erlebt die ehemals idyllische Stelle einen regelrechten Ansturm. 2018 stürzten zwei Menschen auf dem Weg dorthin ab, kamen aber glimpflich davon. Im April starben zwei 21-Jährige aus Sachsen, als sie in die Gumpe sprangen (AZ berichtete) - sie unterschätzten vermutlich die Strömung und das Schmelzwasser.

Steine, Eis oder Lawinen lostreten - eine riesige Gefahr

Mehr Menschen bedeuten teilweise mehr Gefahr - weil sie Steine, Eis oder Lawinen lostreten. Dabei kommen manche mit festgefügten Plänen. Ein Gipfel mit knapp 3000 Metern, ein weiterer mit knapp 4000 Metern - und dann gleich Mont Blanc: Mit dieser Vorstellung sei ein Kunde zu ihm gekommen, berichtet Bergführer Hajo Netzer. "Die Leute kommen mit einer klaren Erfüllungsvorstellung. Man hat ja gebucht. Dass schlechtes Wetter sein kann, dass man scheitern kann, dass warum auch immer etwas nicht funktioniert - das kommt in deren Vorstellungswelt nicht vor." Manche gingen trotz widriger Bedingungen los und beklagten sich, wenn die Bergretter, vielfach Ehrenamtliche, dann schlecht gelaunt seien.

Wlan auf der Berghütte wird immer öfter nachgefragt

Auch Hüttenwirte spüren eine Veränderung. "Die Leute kommen mit Vorstellungen vom Hotel im Tal - und wissen gar nicht, dass das am Berg nicht realisierbar ist", sagt Thomas Gesell, Hüttenreferent der DAV-Sektion München. Duschen, früher undenkbar, gibt es vielfach. Der DAV hat Grundsätze: "Nur wenn wir genügend Wasser und Energie aus regenerativen Quellen wie Wasserkraft oder Photovoltaik haben, stellen wir den Gästen Duschen zur Verfügung. Es kann in Zeiten des Umweltschutzes nicht sein, dass man dafür den Diesel laufen lässt."Strom aus Dieselkraftwerken sei auf DAV-Hütten die Ausnahme.

Immer öfter werde nach Wlan gefragt, um die eigenen Erfolge gleich in die Welt zu posten. Auf der Höllentalangerhütte im Zugspitzgebiet machten die Betreiber einen Versuch und beobachteten die Gäste mit Wlan und ohne. An Abenden mit Netz hätten 60 Prozent der Gäste nur ins Handy geschaut, sagt Gesell. Damit war klar: Kein Wlan. "Die Leute sollen miteinander reden und nicht in die Blechkiste schauen."

