Das Citrus Bark Cracking Viroid wurde 1988 erstmals in Kalifornien nachgewiesen. Bisher gab es nach Angaben der SPD in Deutschland keine Nachweise, jedoch sind Infektionen in Südeuropa bekannt. 2007 wurden in Slowenien erstmalig Infektionen beobachtet, die dort langfristig zum Absterben der Hopfenpflanzen führten. Als mögliche Übertragungswege kommen infizierte Pflanzen, Schneidwerkzeuge und Pflanzenreste in Betracht. Hauptwirte des Schadorganismus sind Zitrusfrüchte.