München - Den ersten Matchball haben sich die Basketballer des FC Bayern gesichert. Nach dem 81:70-Auswärtssieg am Montagabend in Würzburg können sie den am Sonntag im Heimspiel gegen Ludwigsburg (16.30 Uhr) verwandeln. Gewinnen die Bayern ihr Heimspiel, wäre ihnen nach dem 25. Bundesligaspieltag Rang acht und damit bereits die Qualifikation für die Playoffs sicher.