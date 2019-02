München - Vögel zwitschern, Krokusse sprießen und Menschen genießen: In Bayern hat das frühlingshafte Wetter am Wochenende Millionen Menschen an die frische Luft gezogen, die wegen Hoch "Dorit" außergewöhnlich warm war. In Parks und Cafés reckten Menschen ihre Nasen in die Sonne, die ersten Biergärten füllten Maßkrüge im Minutentakt. In den Wintersportgebieten bildeten sich lange Schlangen vor den Liften. An mehreren Orten gab es wegen der grellen Sonne Unfälle. Zwei Lawinen gingen in Oberbayern ab, eine davon am Spitzingsee.