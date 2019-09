Sondersendung auf RTL II Daniela und Lucas schwelgen in Erinnerungen an Costa Cordalis

Bei einem gemeinsamen Auftritt sei Lucas erstmals aufgefallen, dass es seinem Vater nicht mehr gut gehe. Daraufhin kam Costa ins Krankenhaus, die Ärzte gaben ihm nicht mehr viel Zeit. Die Familie erzählt, dass sich Costa trotzdem nie aufgegeben habe - und nach zwei Monaten hatte sich sein Zustand über Nacht wieder überraschend gebessert. Er durfte wieder nach Hause, nahm an der Geburtstagsfeier von Danielas Mutter Iris (52) teil und sang dort sein letztes Ständchen: "Can't Help Falling In Love With You" von Elvis Presley.