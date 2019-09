Timo Gebhart war gegen Innsbruck an zwei Sechzig-Toren beteiligt und sprühte vor Spielfreude. "Er kommt jetzt wieder in Form. Er kommt wieder vorbei an den Gegenspielern und hat immer wieder diese kreativen Momente, die andere Spieler vielleicht nicht haben - das tut uns gut.", lobte Bierofka. "Man merkt, dass Timo Fortschritte macht. Er wird läuferisch immer besser und das wird in den nächsten Wochen so weiter gehen".