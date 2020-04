Weitere Angriffe auf türkische Einrichtungen

Nun ermittelt die Soko auch in zwei weiteren Fällen: In der Nacht auf den 17. April gab es einen Angriff auf einen Friseursalon am Stadtplatz, zwei Nächte später folgte ein weiterer auf ein Lokal am Annabergplatz. In beiden Fällen haben bislang unbekannte Täter Fensterscheiben eingeworfen. Die Inhaber aller betroffenen Einrichtungen sind türkisches Staatsangehörige oder haben türkische Wurzeln.