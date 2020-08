Die Würzburger hatten sich als Zweitliga-Aufsteiger bereits für den DFB-Pokal qualifiziert und empfangen in der ersten Runde Hannover 96 (14. September, 18.30 Uhr). Gegner des FC Schalke 04 in der ersten Pokal-Hauptrunde wird am 13. September (15.30 Uhr) der Regionalligist 1. FC Schweinfurt 05 sein, was vom BFV aber nach dem Abschluss des Toto-Pokals noch formal bestätigt werden muss.