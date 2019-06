Für diese nicht unerhebliche Summe bekommen die gut betuchten Sammler von raren Porsche-Pretiosen den Vierliter-Sechszylinder aus dem 911 GT3 und dem 911 GT3 RS, der in diesem Fall seine Leistung von 502 PS und sein maximales Drehmoment von 470 Nm per Sechsgang-Handschalter an die Räder bringt. 309 km/h Spitze sind ebenso drin wie ein Sprint auf 100 km/h in 3,8 Sekunden. Das Ganze soll auch noch gut klingen, drum hat Porsche die Abgasanlage speziell auf den Speedster abgestimmt. Einen Sound "genau wie im 911 GT3 R-Rennwagen" versprechen die Stuttgarter. Kein Wunder, der frei atmende Sauger dreht immerhin munter bis rauf auf 9.000 U/min. Ein spezielles Fahrwerk und gewichtsoptimierte Keramik-Rennbremsen sorgen für die erwartbare hohe Kurvendynamik und Sicherheit.